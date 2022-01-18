У МОЗ пояснили, як за симптомами розрізнити штами коронавірусу «Омікрон» і «Дельта»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Enrique Saldivar / Flickr
Наразі у світі та, зокрема, в Європі стрімко поширюється штам коронавірусу «Омікрон», він передається швидше, ніж «Дельта», але перебіг хвороби все-таки легший. З огляду на це Міністерство охорони здоровʼя оприлюднило перелік симптомів, які характерні саме для мутованого варіанту «Омікрон», аби не плутати його з іншими.
За даними МОЗ, у 73% випадків інфікування зустрічається нежить, у 67,5% — головний біль, у 63,5% — втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.
Водночас при інфікуванні штамом «Дельта» до згаданих симптомів додається ще кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.
Хоча симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зауважують у МОЗ.
Відтак міністерство рекомендує звернутися до лікаря при появі перших симптомів, аби зробити тест і в разі позитивного результату отримати лікування.
Зазначимо, що в «Омікрону» менший інкубаційний період, ніж у «Дельти», — у середньому він триває три доби.
- Наприкінці листопада 2021 року в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50. У Європі очікують, що «Омікрон» до лютого стане домінантним штамом. В Україні його виявили 18 грудня.
- Попередні дані з ПАР та Великої Британії щодо нового штаму вказують, що «Омікрон» справді є значно заразнішим і здатний пробивати імунний захист. Водночас цей штам спричиняє легший перебіг хвороби — кількість людей, які потрапляють до лікарень і помирають від коронавірусу, суттєво знизилась. До того ж виробники відомих вакцин запевняють, що три дози їхніх препаратів мають достатню ефективність проти «Омікрону».