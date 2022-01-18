У МОЗ пояснили, як за симптомами розрізнити штами коронавірусу «Омікрон» і «Дельта»

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Enrique Saldivar / Flickr

Наразі у світі та, зокрема, в Європі стрімко поширюється штам коронавірусу «Омікрон», він передається швидше, ніж «Дельта», але перебіг хвороби все-таки легший. З огляду на це Міністерство охорони здоровʼя оприлюднило перелік симптомів, які характерні саме для мутованого варіанту «Омікрон», аби не плутати його з іншими.

За даними МОЗ, у 73% випадків інфікування зустрічається нежить, у 67,5% — головний біль, у 63,5% — втома. Також у 60% випадків спостерігається чхання та біль у горлі.

Водночас при інфікуванні штамом «Дельта» до згаданих симптомів додається ще кашель (43,5%), хриплий голос (35,7%), озноб чи тремтіння (30%), лихоманка (29,4%), втрата/спотворення нюху та/або смаку (23,7%) тощо.

Хоча симптоми «Омікрону» здаються схожими на застуду, новий штам також може спричиняти тривалі наслідки для здоров’я, госпіталізацію та летальні випадки, зауважують у МОЗ.

Відтак міністерство рекомендує звернутися до лікаря при появі перших симптомів, аби зробити тест і в разі позитивного результату отримати лікування.

Зазначимо, що в «Омікрону» менший інкубаційний період, ніж у «Дельти», — у середньому він триває три доби.