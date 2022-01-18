У Києві у 39 школах і двох судах шукають вибухівку. У Львові перевіряють ліцей

Новини

У Києві на наявність вибухівки перевіряють 39 шкіл і два суди.

Як повідомили «Бабелю» у пресслужбі Нацполіції, частину шкіл вже перевірили — повідомлення виявилися хибними. В інших школах перевірки продовжуються. Дітей на певний час евакуювали.

Також бомби шукають у Київському апеляційному і Окружному адміністративному судах. Усіх співробітників судів евакуювали, їхню роботу тимчасово призупинено.

У Львові вибухівку шукають у ліцеї № 93. Усіх учнів і викладачів евакуювали.