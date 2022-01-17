Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна надасть Україні озброєння. Йдеться про легкі протитанкові системи для оборони.
Про це він повідомив під час виступу у парламенті, пише Reuters.
«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонного озброєння», — зазначив він.
За словами Воллеса, перші системи вже прибули до України в понеділок. Також із цими системами прибули і британські військові, які навчать, як ними користуватися.
Міністр не повідомив, яке саме озброєння передали Україні, але запевнив, що ця зброя не є стратегічною і не становить для Росії загрозу. Її використають виключно для оборони.
Крім цього Воллес повідомив, що запросив міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Лондон для перемовин.
- Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком заявив, що його країна продовжить надавати допомогу Україні і передасть летальне озброєння. Раніше поставки летального озброєння пообіцяла Литва. Воно буде спрямоване на посилення обороноздатності перед загрозою масштабної агресії з боку Росії. Про яке саме озброєння йдеться, офіційні особи країн Балтії наразі не повідомляють.