Twitter видалила один із акаунтів іранського верховного лідера Хаменеї за публікацію відео з замахом на Трампа

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Iran's Supreme Leader Press Office / Anadolu Agency / Getty Images

Соцмережа Twitter видалила акаунт аятоли Ірану Алі Хаменеї за публікацію відео з замахом на 45-го президента США Дональда Трампа. В Ірані погрожують Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

Про це пише Deutsche Welle.

Соцмережа заблокувала акаунт @KhameneiSite. Саме там опублікували анімований ролик, який зображує замах на вбивство Трампа.

«Дія зазначеного облікового запису призупинена назавжди за порушення нашої політики ухилення від заборон», — зазначили там.

Водночас усі інші акаунти Хаменеї різними мовами продовжують працювати. Це вже не вперше Twitter видаляє один із акаунтів аятоли — у 2021 році було заблоковано акаунт за повідомлення про помсту Трампу.