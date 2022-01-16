Понад 230 тисяч японців отримали наказ евакуюватися через загрозу цунамі. Хвилі уже затопили 20 суден

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У Японії влада наказала евакуювати майже 230 тисяч жителів прибережних територій країни, щоб уникнути людських жертв від цунамі. Напередодні у Тихому океані сталося виверження підводного вулкана поблизу королівства Тонга.

Про це повідомляє японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK із посиланням на пожежну службу.

Наказ про евакуацію отримали 229 239 жителів та 108 667 домогосподарств із 55 муніципалітетів. Наразі попередження про цунамі оголосили у префектурах Коті, Міядзакі, Аоморі, Івате, Міягі, Тіба, Токусіма та Кагосіма.

Висота хвиль наразі не перевищує 1,5 м. У префектурі Івате зафіксували хвилі заввишки 1,1 м, у Кагосімі — 1,2 м. Стихія уже зруйнувала близько 20 суден у портах префектур Токусіма та Коті.