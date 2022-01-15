Справу про катастрофу Ан-26 передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 15 років увʼязнення

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Справу про авіакатастрофу літака Ан-26Ш під Чугуєвом передали до суду.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлено щодо шести підозрюваних — екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього командира військової частини А4104 Вʼячеслава Глазунова і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександра Жука та колишнього в. о. начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.

Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки польотів, а також недбало ставилися до служби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.