Справу про катастрофу Ан-26 передали до суду. Обвинуваченим загрожує до 15 років увʼязнення
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Telegram / Mash
Справу про авіакатастрофу літака Ан-26Ш під Чугуєвом передали до суду.
Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Обвинувальний акт направлено щодо шести підозрюваних — екскомандувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова, колишнього командира військової частини А4104 Вʼячеслава Глазунова і двох його заступників, колишнього керівника польотами на аеродромі «Чугуїв» Олександра Жука та колишнього в. о. начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба Олександра Турінського.
Їх підозрюють у тому, що вони не забезпечили безпеку польотів, порушили правила підготовки польотів, а також недбало ставилися до служби. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
- 25 вересня 2020 року в районі міста Чугуєва Харківської області розбився військовий літак Ан-26 Повітряних сил ЗСУ, загинули 7 членів екіпажу і 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил імені Кожедуба. Один курсант-третьокурсник Вʼячеслав Золочівський вижив. Родичам загиблих курсантів виплатили по 1,5 мільйона гривень компенсації.
- ДБР встановило, що під час навчальних польотів кількість курсантів у літаку Ан-26Ш перевищувала встановлену норму. Після виконання не передбачених для Ан-26 льотних вправ літак на підльоті до посадкової смуги втратив висоту і врізався в землею.