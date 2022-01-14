Нідерланди не відправлятимуть офіційну делегацію на Олімпіаду до Пекіну. З бойкотом це не повʼязано

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Нідерланди не відправлятимуть офіційну делегацію на зимові Олімпійські ігри, які в лютому пройдуть у Пекіні.

Як повідомляє NOS, з бойкотом це не повʼязано.

Король Нідерландів і урядова делегація вирішили відмовитись від візиту, оскільки нідерландські вболівальники не зможуть відвідати Олімпіаду. Король Нідерландів раніше вже говорив, що не має наміру їхати до Пекіну через відсутність уболівальників.

При цьому NOS пише, що відмова частково повʼязана із відсутністю консультацій з китайською владою щодо прав людини в КНР.