Україна продовжила тимчасовий безвіз для британців
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент України Володимир Зеленський продовжив до 30 січня 2023 року безвізовий режим вʼїзду в країну та транзит через неї для громадян Великої Британії та Північної Ірландії.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Тепер британці можуть перебувати в Україні, не оформлюючи віз, упродовж 90 днів протягом 180 днів.
Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працюватиме над запровадженням безвізового режиму з Великою Британією.
- Лондонська консалтингова фірма з питань громадянства та проживання Henley & Partners представила індекс паспортів. Український закордонний паспорт перебуває на 35 місці (разом із Парагваєм): безвізовий вʼїзд можливий у 141 країну. На цьому місці український паспорт перебуває від квітня 2021 року.