Від початку реформи українці оформили понад 4,5 мільйона електронних лікарняних

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Від початку реформи електронних лікарняних, 1 жовтня 2021 року, українці 4,5 мільйона разів скористались цією послугою.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я з посиланням на дані Пенсійного фонду.

Водночас, згідно з даними МОЗ, в електронній системі охорони здоров’я створили понад шість мільйонів медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких формуються е-лікарняні.

«Реформа значно спростила процес оформлення лікарняних. Більше не потрібно збирати підписи і печатки на бланку, передавати документ роботодавцю, а інколи — знов іти до лікарні по заміну документа, якщо при оформленні лікарняного була допущена помилка», — зазначає МОЗ.

Тепер неточності при створенні лікарняних трапляються рідше, адже лікар самостійно не вносить інформацію про пацієнта. Усі необхідні дані підтягуються автоматично.

Водночас, якщо при укладанні декларації із сімейним лікарем допустили помилку в ПІБ, яка продублювалась у лікарняному (наприклад, пропущено букву), Фонд соціального страхування України прийме такий е-лікарняний до оплати без необхідності здійснювати заміну.