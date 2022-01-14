Телескоп NASA сфотографував планетарну туманність у сузір’ї Геркулес

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Chandra Observatory

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували планетарну туманність Абель 39. Вона розташована у сузір’ї Геркулес.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям.

Chandra Observatory

Планетарна туманність Абель 39 має майже ідеальну сферичну форму, а її діаметр сягає близько пʼяти світлових років. Крім того, астрономи запевняють, що за останні 22 тисячі років радіус туманності постійно збільшується зі швидкістю 35 км на секунду.