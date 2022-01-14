Телескоп NASA сфотографував планетарну туманність у сузір’ї Геркулес
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Chandra Observatory
Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували планетарну туманність Абель 39. Вона розташована у сузір’ї Геркулес.
Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям.
Планетарна туманність Абель 39 має майже ідеальну сферичну форму, а її діаметр сягає близько пʼяти світлових років. Крім того, астрономи запевняють, що за останні 22 тисячі років радіус туманності постійно збільшується зі швидкістю 35 км на секунду.
- 18 листопада 2022 року обсерваторія «Чандра» зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.
- Нещодавно астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара за 160 тисяч світлових років від Землі.