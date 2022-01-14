Молдова змінила правила в’їзду до країни та впровадила низку заборон

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У Молдові посилили правила вʼїзду в країну через поширення коронавірусу. Тепер під час перетину кордону необхідно надати один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність COVID-19.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Нововведення набудуть чинності 17 січня, люди повинні будуть надати один з цих документів:

сертифікат (паперовий або в електронному вигляді) про повний курс вакцинації від коронавірусу (дійсний через 14 днів);

медичний висновок на підтвердження того, що людина за останні пів року перехворіла на коронавірус;

результат тесту на наявність антитіл (дійсний три місяці з моменту отримання);

результат експрес- чи ПЛР-тесту, зробленого відповідно за 48 і 72 години до вʼїзду у країну.

Ті, хто не матимуть одного з цих документів, будуть зобовʼязані перебувати на карантині 14 днів. Карантин можна буде перервати на сьомий день, якщо ПЛР- або експрес-тест покаже негативний результат.

Водночас від карантину звільняються:

діти до 12 років, які не мають симптомів зараження;

діти до 18 років, які приїхали на навчання до Молдови;

громадяни, які приїхали на лікування;

транзитні пасажири, які мають залишити Молдову протягом 24 годин.

Окрім цього, зазначається, що в разі оголошення в Кишиневі «червоного» рівня небезпеки, вхід до аеропорту буде дозволений лише пасажирам.

Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде надавати сертифікат про вакцинацію, а заповненими можуть бути максимум 75% місць. У «червоній» зоні заклади не працюватимуть. Потрапити на весілля, хрестини чи інші святкові заходи за участю понад 25 осіб у «зеленій» чи «жовтій» зоні можна буде лише з ковід-сертифікатом.