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Молдова змінила правила в’їзду до країни та впровадила низку заборон

Автор:
Катерина Кадакова
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У Молдові посилили правила вʼїзду в країну через поширення коронавірусу. Тепер під час перетину кордону необхідно надати один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність COVID-19.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни.

Нововведення набудуть чинності 17 січня, люди повинні будуть надати один з цих документів:

Ті, хто не матимуть одного з цих документів, будуть зобовʼязані перебувати на карантині 14 днів. Карантин можна буде перервати на сьомий день, якщо ПЛР- або експрес-тест покаже негативний результат.

Водночас від карантину звільняються:

Окрім цього, зазначається, що в разі оголошення в Кишиневі «червоного» рівня небезпеки, вхід до аеропорту буде дозволений лише пасажирам.

Також у ресторанах міст «помаранчевої» зони необхідно буде надавати сертифікат про вакцинацію, а заповненими можуть бути максимум 75% місць. У «червоній» зоні заклади не працюватимуть. Потрапити на весілля, хрестини чи інші святкові заходи за участю понад 25 осіб у «зеленій» чи «жовтій» зоні можна буде лише з ковід-сертифікатом.