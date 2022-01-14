У ГУР Міноборони попередили, що Росія готує провокацію проти своїх для дискредитації української армії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Росія готує провокацію проти своїх військових, у якій планує звинуватити українську армію. Її можуть влаштувати у невизнаному Придністров’ї.
Про це пише у Facebook Головне управління розвідки Міноборони.
«За інформацією воєнної розвідки України 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)», — йдеться у повідомленні.
Наразі там не було розпорядження про приведення бригади у повну бойову готовність, але командирам наказали донести до підлеглих про необхідність за сигналом одразу прибути до військової частини та «за першою командою» виконувати поставлені завдання.
- У ніч з 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти міністерств освіти та науки, закордонних справ, аграрної політики, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та багато інших.
- Наприкінці грудня видання The New York Times попереджало, що Росія готує масштабні кібератаки на енергетичну систему й урядові вебресурси України. За даними газети, США і Велика Британія відправили в Україну експертів з кібервійни, щоб підготувати українських фахівців до атак хакерів. Експерти цього місяця зазначають сильну активізацію російських хакерів, які можуть бути повʼязані Головним розвідуправлінням РФ.