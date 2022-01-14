Репера Каньє Веста у США звинуватили в побитті. Йому загрожує до пів року ув’язнення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Taylor Hill / Contributor
Американський репер Каньє Вест проходить підозрюваним у справі про побиття. Йому загрожує ув’язнення.
Про це пише Variety з посиланням на представників поліції Лос-Анджелесу.
Інцидент стався 13 січня біля клубу Solo Warehouse. За даними ЗМІ, Вест вдарив фаната, який підійшов взяти у нього автограф.
Видання TMZ виклало відео з репером з того дня. На ньому видно, як Вест кричить на жінку, яка запевняє, що є членом його родини. Водночас на асфальті лежить чоловік — це нібито саме той фанат, якого репер, як заявляють, ударив двічі: у голову та шию.
За даними поліції, постраждалий не отримав серйозних ушкоджень. Весту в разі доведення провини загрожує до шести місяців ув’язнення.
- У США Верховний суд міста Лос-Анджелес затвердив прохання репера Каньє Омарі Веста змінити імʼя на просто Йє.
- Зараз 44-річний репер перебуває у процесі розлучення з Кім Кардашʼян Вест, яка не просила змінити її прізвище на просто Кардашʼян. Четверо дітей пари теж носитимуть його вже колишнє прізвище Вест. Однією з головних причин розлучення називають невдалу спробу Веста балотуватися на виборах. Під час передвиборчої кампанії він зробив низку шокуючих і неоднозначних заяв, а його сімʼя заявила про загострення у музиканта психічних розладів. Вест також говорив, що у 2012 році,, коли Кардашʼян була вагітна їхньою першою дитиною, він думав про аборт. У своїх твітах він писав, що хоче розлучитися з Кардашʼян, але згодом вибачився.