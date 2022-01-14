ВООЗ дозволила лікувати коронавірус ще двома препаратами

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Всесвітня організація з охорони здоров’я дозволила лікувати коронавірус ще двома препаратами. Їх застосування зменшило ризик потрапляння хворих на апарати ШВЛ.

Відповідні рекомендації оприлюднені у British Medical Journal.

Для людей з тяжким перебігом хвороби у ВООЗ рекомендують препарат «Баріцитиніб», який використовують для лікування ревматоїдного артриту.

За даними організації, цей препарат знижує необхідність у штучній вентиляції легень ы підвищує шанси пацієнтів на виживання.

Для людей, які мають середню тяжкість хвороби, але високий ризик ускладнень, ВООЗ рекомендує препарат «Сотровімаб» на основі моноклональних антитіл. Однак там зазначили, що ефективність цих ліків проти нового штаму «Омікрон» ще не встановили.