В Україні виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися 92 тисячі людей

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В Україні за минулу добу, 13 січня, виявили понад 10 тисяч нових заражених коронавірусом. Серед них 663 дитини та 241 медик.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 1 656 людей, а 140 померли від ускладнень. Водночас 7 285 хворих успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (1 193) та Львівській області (1 001).

Водночас протягом доби 92 тисячі українців вакцинувалися від коронавірусу. 32 тисячі отримали першу дозу, 45 тисяч — другу, а ще 14 тисяч — бустерну.