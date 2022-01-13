Forbes опублікував список найбільш оплачуваних спортсменок світу — тенісистки лідирують

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Lintao Zhang / Getty Images

Американське видання Forbes опублікувало список найбільш високооплачуваних спортсменок світу за підсумками 2021 року. У першій десятці опинилось пʼять тенісисток, але цьогоріч серед них немає українки Еліни Світоліної.

Список очолила японська тенісистка Наомі Осака із заробітком у $57,3 млн, з яких $2,3 млн — це призові на змаганнях, а решта $55 млн — доходи, отримані поза кортом.

Lintao Zhang / Getty Images

У вересні 2021 року спортсменка оголосила про перерву в карʼєрі після програшу на US Open. У 2019 році вона стала першою ракеткою у світі серед жінок, здобувши перемогу на Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open 2019).

Крім того, у 2021 році газета Financial Times внесла Наомі Осаку у список найвпливовіших жінок світу.

На другій позиції рейтингу опинилася американська тенісистка Серена Вільямс з доходом у $45,9 млн. На змаганнях вона отримала $900 тисяч призових, а $45 млн заробила поза кортом.

Edwin Martinez / Wikimedia

Цьогоріч чотириразова олімпійська чемпіонка вперше не виступить на Australian Open, оскільки на Вімблдоні вона отримала травму підколінного сухожилля.

Третє місце також дісталося зірці тенісу — Вінус Вільямс (сестра Серени). Її дохід оцінюють у $11,3 млн, з яких $300 тисяч це призові на змаганнях, а $11 млн прибуток поза кортом.

Twitter / WTA

Вільямс-старша не виступає із серпня 2021 року через травму ноги. З цієї ж причини вона також була змушена була пропустити US Open. Зараз 41-річна Вінус має власний бренд одягу EleVen, який співпрацює з K-Swiss, і, як і сестра Серена, була виконавчим продюсером фільму «Король Річард».

Список топ-10 після трійки лідерів:

Сімона Байлз (спортивна гімнастика) — $10,1 млн;

Гарбіньє Мугуруса (теніс) — $8,8 млн;

Ко Джин-янг (гольф) — $7,5 млн;

Пусарла Венката Сіндху (бадмінтон) — $7,2 млн;

Ешлі Барті (теніс) — $6,9 млн;

Неллі Корда (гольф) — $5,9 млн;

Кендіс Паркер (баскетбол) — $5,7 млн.

Зазначимо, що перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті у цьому списку посіла тільки восьме місце. Минулого року вона виграла свій перший Вімблдонський турнір та здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у змішаному парному розряді.