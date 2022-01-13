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Американська зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер стала першою жінкою, яка зібрала 300 мільйонів підписників у Instagram.

Про це пише CNN.

Звання «найпопулярнішої жінки в Instagram Дженнер відібрала у співачки Аріани Гранде, яка на цей час має 289 мільйонів підписників. Найпопулярнішим акаунтом у соцмережі залишається сторінка футболіста англійського «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду. На нього підписані 389 мільйонів користувачів Instagram.