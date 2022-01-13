«Тільки кліпнути очима». Мінцифри представило оновлену функцію «Дія.Підпис»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Міністерство цифрової трансформації представило оновлену версію цифрового підпису в додатку «Дія».

Про це міністерство повідомило у Telegram.

«Якщо раніше, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно було крутити головою, то зараз достатньо лише кліпнути очима», — повідомили у відомстві.

Мінцифри нагадало, що з цим підписом можна завірити будь-який PDF-документ: заяву на порталі «Дія», бізнес-контракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо. Як і раніше, щоб користуватися фунцією «Дія.Підпис», потрібно мати ID-картку та біометричний закордонний паспорт у «Дії».