«Тільки кліпнути очима». Мінцифри представило оновлену функцію «Дія.Підпис»
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- Олег Панфілович
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Міністерство цифрової трансформації представило оновлену версію цифрового підпису в додатку «Дія».
Про це міністерство повідомило у Telegram.
«Якщо раніше, щоб підтвердити особу і підписати електронний документ, необхідно було крутити головою, то зараз достатньо лише кліпнути очима», — повідомили у відомстві.
Мінцифри нагадало, що з цим підписом можна завірити будь-який PDF-документ: заяву на порталі «Дія», бізнес-контракти, офіційні листи, заяви, договори, довіреність тощо. Як і раніше, щоб користуватися фунцією «Дія.Підпис», потрібно мати ID-картку та біометричний закордонний паспорт у «Дії».
- 4 січня Міністерство цифрової трансформації запустило в додатку «Дія» сповіщення про випадки перевірки кредитної історії.