WSJ: Американські дипломати в Женеві та Парижі постраждали від загадкового «гаванського синдрому»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Кілька співробітників американських дипломатичних місій у Женеві та Парижі постраждали від загадкових неврологічних симптомів, характерних для так званого гаванського синдрому.
Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.
Про можливі атаки на американських дипломатів за допомогою невідомої зброї мікрохвильового випромінювання внутрішні канали уряду повідомляли ще влітку 2021 року.
У швейцарській Женеві від «гаванського синдрому» постраждали щонайменше троє дипломатів, одного з яких довелося евакуювати на лікування у США. У Парижі від синдрому постраждав один дипломат. Адміністрація Джо Байдена назвала ці випадки «аномальним інцидентом зі здоровʼям».
WSJ зазначає, що загалом від «гаванського синдрому» постраждали приблизно 200 дипломатів і розвідників США, коли вони перебували у Південній Америці, Китаї та Європі.
- У 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми — головний біль, запаморочення, погіршення зору тощо. Симптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Незабаром це отримало назву «гаванський синдром». Американські спецслужби перевіряють причетність Головного розвідувального управління Росії до атак за допомогою спрямованого мікрохвильового випромінювання.
- У жовтні президент США Джо Байден запровадив державну допомогу для постраждалих від «гаванського синдрому».