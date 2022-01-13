Суд заарештував 100% акцій заводу «Більшовик»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Wikipedia / Kiyanka
Суд наклав арешт на 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу («Більшовик») у Києві.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
Арешт накладено через кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу 27 жовтня 2021 року.
«Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам», — йдеться в повідомленні.
У ДБР зазначають, що експертиза встановила невідповідність звіту про оцінку майна, який використовувався для визначення вартості акцій заводу, вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.
Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем).
- 27 жовтня на аукціоні Фонду державного майна продали завод «Більшовик» у рамках великої приватизації. Стартова ціна була на рівні 1,39 мільярда гривень. Завод продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ «Дженерал Комерс», повʼязаному із холдингом UFuture, що належить бізнесменові Василю Хмельницькому. Нові власники обіцяють створити на місці заводу інноваційну інфраструктуру з мільярдними інвестиціями та нові робочі місця.
- 17 листопада Антимонопольний комітет тимчасово призупинив приватизацію заводу та почав перевіряти можливу змову учасників аукціону.
- 7 грудня у Фонді держмайна відзвітували, що гроші за завод до держбюджету надійшли. 29 грудня Антимонопольний комітет дозволив «Дженерал Комерс» приватизувати «Більшовик».