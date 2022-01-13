Суд заарештував 100% акцій заводу «Більшовик»

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Суд наклав арешт на 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу («Більшовик») у Києві.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Арешт накладено через кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час приватизації заводу 27 жовтня 2021 року.

«Наразі слідчі ДБР встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам», — йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначають, що експертиза встановила невідповідність звіту про оцінку майна, який використовувався для визначення вартості акцій заводу, вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем).