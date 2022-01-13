На Донбасі бойовики поранили військового. Противник тричі обстрілював українські позиції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового.
Про це повідомив пресцентр штабу ООС.
Військовий зазнав бойової травми 12 січня. Наразі він перебуває у шпиталі, його стан задовільний.
Учора бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових із ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся в напрямку Причепилівки (Луганська область) і біля Новозванівки (Луганська область). По бойовиках відкривали вогонь у відповідь.
- 22 грудня 2021 року українська делегація в ТКГ повідомила, що домовилася про поновлення режиму повного припинення вогню на Донбасі. Тоді майже добу не було обстрілів, але вже до кінця дня бойовики порушили перемирʼя.