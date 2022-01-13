На Донбасі бойовики поранили військового. Противник тричі обстрілював українські позиції

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На Донбасі в зоні бойових дій поранено українського військового.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС.

Військовий зазнав бойової травми 12 січня. Наразі він перебуває у шпиталі, його стан задовільний.

Учора бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових із ручних і станкових протитанкових гранатометів, а також мінометів калібру 120 мм. Вогонь вівся в напрямку Причепилівки (Луганська область) і біля Новозванівки (Луганська область). По бойовиках відкривали вогонь у відповідь.