В Ізраїлі готуються вакцинувати від COVID-19 шестимісячних дітей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Maja Hitij / Getty Images
В Ізраїлі почнуть вакцинувати від коронавірусу дітей молодше 5 років — починаючи з 6-місячного віку.
Як повідомляє Times of Israel, Міністерство охорони здоровʼя планує розпочати вакцинацію у квітні.
Чиновник відомства пояснив, що такий крок продиктований поширенням штаму «Омікрон», який заразніший серед дітей. Крім того, коронавірус може викликати у дітей запальний мультисистемний синдром.
Дітей щепитимуть вакциною компанії Pfizer. Наразі вона проводить клінічні випробування мінідоз на дітях віком від 6 місяців до 5 років. Наявні дані показують позитивний результат.
- Наразі в Ізраїлі вакцинують дітей від 5 років. У грудні 2021 року у країні дозволили четверту дозу вакцини від коронавірусу, але виключно людям з ослабленою імунною системою.
- Крім цього, Ізраїль дозволив вʼїзд людям щепленим російською вакциною «Супутник V».