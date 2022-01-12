Новини

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб обмеження проти олігархів в Україні працювали і за кордоном. Він доручив розробити відповідний механізм Міністерству юстиції.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська, пише Інтерфакс.

«Щоб наші партнери також реагували, також встановлювали додаткові контролі щодо активів та діяльності таких осіб за кордоном», — пояснив він.

За словами Малюськи, статус олігарха «автоматом» призведе до проблем для ведення бізнесу за кордоном. Однак міністр підкреслив, що Україна хоче, аби це було закріплено на рівні документів.

«Опір великий, війна не закінчилася. Ще є кілька рубежів захисту, які, очевидно, будуть задіяні олігархами. Але поки нічого непрогнозованого не сталося, вони не вигадали чогось такого, чого ми заздалегідь не очікували», — зазначив Малюська.