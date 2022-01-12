Переговори Росії і НАТО: Москва бачить метою Альянсу стримування РФ — вона протистоятиме

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NATO / Website

За підсумками засідання ради Росія — НАТО заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що Альянс націлений на стримування Росії, а процес розширення НАТО на схід несе у собі ризики, яким Москва буде протистояти.

Про це він заявив на пресконференції після засідання.

Стримування Росії Грушко назвав головним призначенням Альянсу, що нібито руйнівно діє на загальноєвропейську безпеку.

Також він заявив, що розмова двох сторін вийшла відвертою, прямою і насиченою, але в ній було багато розбіжностей. Дипломат додав, що на сьогоднішній день РФ і НАТО взагалі не мають обʼєднуючого позитивного порядку денного, але обидві сторони розуміють ризики початку великої війни в Європі.

Крім цього, Грушко заявив, що не вважає питання про невступ України до НАТО «свободою вибору». Москва бачить у цьому загрозу.

«Це серйозним чином погіршує нашу безпеку, створює для неї неприйнятні ризики, яким ми протистоятимемо», — сказав дипломат, попередивши, що «подальше скочування ситуації» може призвести до «найважчих наслідків для європейської безпеки».

Москва при цьому врахувала пропозицію НАТО щодо відновлення роботи місій у Москві і Брюсселі. Відповіді російська сторона поки що не дала.