Національна поліція: В Україні за день «замінували» 600 обʼєктів у девʼятьох областях

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В Україні за день 12 січня надійшло девʼять повідомлень про замінування 600 обʼєктів у девʼяти областях. Про це «Суспільному» повідомили в Нацполіції, а деталі розповів глава Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу «Рада» 12 січня.

Загалом із початку 2022 року поліція отримала 155 повідомлень про мінування. Авторів десяти з них правоохоронці встановили.

За словами Клименка, лише на новорічні свята було 132 повідомлення про мінування. Наразі правоохоронці розбираються, хто стоїть за цими повідомленнями. Загалом у людей різні мотиви — так, наприклад, хтось був у стані алкогольного спʼяніння. Частина повідомлень надходить з окупованих територій Донбасу. Підлітки цим бавляться в 10% випадків.

12 січня Національна поліція в девʼяти областях (зокрема, в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській та місті Київ) отримала девʼять повідомлень про замінування. Так, наприклад, у Дніпрі близько 11-ї ранку силовикам на пошту надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл. У Києві ж мінували аеропорти «Київ» і «Бориспіль», кілька ТРЦ і станції метро. Вибухівки ніде не знайшли.