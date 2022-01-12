США ввели санкції проти пʼятьох північнокорейців — на тлі нещодавніх запусків балістичних ракет
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Yonhap
Міністерство фінансів США 12 січня запровадило санкції проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, що повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.
У санкційному списку:
- Чхве Мен Хен, громадянин КНДР, який проживає в Росії;
- Сім Кван Сок, головний представник у Китаї, який займався закупівлею сталевих сплавів;
- Кім Сон Хун, представник із Китаю, який займався закупівлею програмного забезпечення та хімікатів;
- Кан Чол Хак, представник у Китаї, який купував товари у китайських компаній;
- Пен Кванг Чол, заступник представника компанії, яку, ймовірно, Північна Корея використовує для прикриття.
У санкційному списку також громадянин Росії Роман Алар і російська компанія «Парсек» — вона розробляє пристрої у галузі безпеки та ідентифікації обʼєктів.
Штати заявляють, що стежать за шістьма запусками балістичних ракет КНДР з вересня 2021 року, кожен із яких порушив кілька резолюцій Ради Безпеки ООН. Останній запуск відбувся напередодні запровадження санкцій — увечері 11 січня.
«Останні запуски ракет Північної Кореї є ще одним свідченням того, що вона продовжує просувати заборонені програми, попри заклики міжнародної спільноти до дипломатії та денуклеаризації», — заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом і з фінансової розвідки Браян Нельсон.
Унаслідок санкцій все майно вказаних людей та компанії, яке перебуває у США, має бути заблоковано. Крім того, американцям і американським компаніям заборонені будь-які операції та транзакції з ними.
- Північна Корея два дні поспіль — 11 та 12 січня — запускала у Східному морі балістичні ракети. Про перший запуск мало інформації, а під час другого боєголовка влучила в ціль на відстані тисячі кілометрів.
- На початку року Кім Чен Ин заявив, що значно зміцнить армію. Це може свідчити про новий етап розвитку ракетної програми країни. 5 січня КНДР випробувала гіперзвукову ракету. До цього Північній Кореї вдалося запустити нову балістичну ракету з підводного човна.