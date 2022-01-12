США ввели санкції проти пʼятьох північнокорейців — на тлі нещодавніх запусків балістичних ракет

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Yonhap

Міністерство фінансів США 12 січня запровадило санкції проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, що повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.

У санкційному списку:

Чхве Мен Хен, громадянин КНДР, який проживає в Росії;

Сім Кван Сок, головний представник у Китаї, який займався закупівлею сталевих сплавів;

Кім Сон Хун, представник із Китаю, який займався закупівлею програмного забезпечення та хімікатів;

Кан Чол Хак, представник у Китаї, який купував товари у китайських компаній;

Пен Кванг Чол, заступник представника компанії, яку, ймовірно, Північна Корея використовує для прикриття.

У санкційному списку також громадянин Росії Роман Алар і російська компанія «Парсек» — вона розробляє пристрої у галузі безпеки та ідентифікації обʼєктів.

Штати заявляють, що стежать за шістьма запусками балістичних ракет КНДР з вересня 2021 року, кожен із яких порушив кілька резолюцій Ради Безпеки ООН. Останній запуск відбувся напередодні запровадження санкцій — увечері 11 січня.

«Останні запуски ракет Північної Кореї є ще одним свідченням того, що вона продовжує просувати заборонені програми, попри заклики міжнародної спільноти до дипломатії та денуклеаризації», — заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом і з фінансової розвідки Браян Нельсон.

Унаслідок санкцій все майно вказаних людей та компанії, яке перебуває у США, має бути заблоковано. Крім того, американцям і американським компаніям заборонені будь-які операції та транзакції з ними.