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США ввели санкції проти пʼятьох північнокорейців — на тлі нещодавніх запусків балістичних ракет

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Yonhap

Міністерство фінансів США 12 січня запровадило санкції проти пʼятьох людей, причетних до закупівлі товарів для програм Північної Кореї, що повʼязані зі зброєю масового знищення та балістичними ракетами.

У санкційному списку:

У санкційному списку також громадянин Росії Роман Алар і російська компанія «Парсек» — вона розробляє пристрої у галузі безпеки та ідентифікації обʼєктів.

Штати заявляють, що стежать за шістьма запусками балістичних ракет КНДР з вересня 2021 року, кожен із яких порушив кілька резолюцій Ради Безпеки ООН. Останній запуск відбувся напередодні запровадження санкцій — увечері 11 січня.

«Останні запуски ракет Північної Кореї є ще одним свідченням того, що вона продовжує просувати заборонені програми, попри заклики міжнародної спільноти до дипломатії та денуклеаризації», — заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом і з фінансової розвідки Браян Нельсон.

Унаслідок санкцій все майно вказаних людей та компанії, яке перебуває у США, має бути заблоковано. Крім того, американцям і американським компаніям заборонені будь-які операції та транзакції з ними.