Прем’єр Денис Шмигаль анонсував нову програму співпраці з МВФ
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Україна має намір продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках нової програми після завершення влітку 2022 року терміну дії попередньої програми Stand-by.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 12 січня.
«Ідеться про створення нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення терміну дії програми Stand-by», — сказав він.
За словами Шмигаля, у поточному році залишається важливою подальша активна співпраця і з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, Київ планує продовжити програму макрофінансової допомоги ЄС.
«Ми хочемо дати старт новим проєктам і програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України», — наголосив глава уряду.
- 9 червня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму Stand-by для України на майже $5 мільярдів із негайним виділенням $2,1 мільярда першого траншу. Було визначено чотири перегляди програми — за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року, із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня 2020 року та 15 травня і 15 жовтня 2021-го. Розмір другого траншу становив $700 мільйонів, третього — $560 мільйонів, завершального четвертого — $980 мільйонів.
- Утім, цей план порушили. Віртуальна місія щодо першого перегляду програми Stand-by завершилася без рекомендації про виділення другого траншу, а глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій та більшого прогресу з боку України. У червні та липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ, і низку поправок до законів.
- У листопаді 2021 року Україна отримала другий транш від МВФ за програмою Stand-by — $699 мільйонів надійшли на рахунок Національного банку України.