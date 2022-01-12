Дослідження: Конопляні сполуки можуть захищати людські клітини від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
Конопляні сполуки можуть запобігати проникненню коронавірусу в людські клітини. Вони зв’язуються із шиповидним білком коронавірусу та блокують його розповсюдження в організмі.
Про це пише SciTech Daily.
Відповідне дослідження провели учені з Орегонського державного університету, США. Його результати оприлюднили 10 січня в журналі Journal of Natural Products.
За словами керівника дослідження Річарда ван Брімена, конопля є джерелом клітковини, а багато її сполук додають до косметики, лосьйонів для тіла, продуктів харчування і харчових добавок.
Під час досліджень учені з’ясували, що кілька канабіоїдних сполук блокують критичний етап поширення коронавірусу в організмі, зв’язуючись із шиповидним білком. Саме за допомогою цього білка коронавірус проникає у клітини людини.
Ван Брімен підкреслює, що канабіоїдні кислоти містяться в коноплі та низці її екстрактів. Водночас він зазначив, що це не психоактивні речовини і вони безпечні для людини.
- Природний імунітет від звичайної застуди може забезпечити певний захист від коронавірусу, оскільки в організмі збільшується кількість Т-клітин. Учені Імперського коледжу Лондону у 2020 році розпочали дослідження, у якому взяли участь 52 родини. Науковці намагалися дослідити зв’язок між імунітетом і перебігом хвороби. Вони дійшли висновку, що Т-клітини, які формуються під час звичайної застуди, стають частиною імунітету й проти коронавірусу. Коли застуда минає, деякі Т-клітини залишаються в організмі як «банк памʼяті», щоб дати відсіч новому вірусу.