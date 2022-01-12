У Німеччині уточнили правила в’їзду українців: невакцинованих туристів не пускатимуть

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Marco Verch / Flickr

У посольстві України в Німеччині пояснили нові правила в’їзду для українців. Туристів з негативним тестом на коронавірус у країну не пускатимуть.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

Там зазначили, що отримали додаткову інформацію від компетентних німецьких органів, і вибачилися за попереднє повідомлення.

«Згідно з повідомленням німецького Інституту імені Роберта Коха (RKI), починаючи з 9 січня 2022 року Україна більше не входить до так званого списку країн підвищеного ризику для Німеччини (Hochrisikogebiet). Водночас Україну поки не включили й до «Зеленого списку» (Positivliste) країн, громадяни яких можуть безперешкодно в’їжджати до ФРН», — пояснили в посольстві.

Таким чином, в’їхати до Німеччини з будь-якою метою можуть лише українці, повністю вакциновані визнаним у ЄС препаратом. Єдине, що змінилося, — відтепер перед в’їздом їм не потрібно заповнювати спеціальну анкету.

Натомість невакциновані українці можуть потрапити до Німеччини з негативним тестом або довідкою про одужання лише за нагальної потреби. Це стосується студентів, членів родин, дипломатів, тих, хто їде на лікування, тих, хто їде транзитом, сезонних працівників тощо.

Усі ці правила стосуються всіх українців віком від 6 років.