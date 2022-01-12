Німеччина пригрозила заблокувати Telegram через поширення незаконного контенту
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Smeilov / Getty Images
Глава Міністерства внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пригрозила можливим блокуванням месенджера Telegram у країні.
Про це вона заявила в інтерв’ю тижневику Die Zeit.
«Блокування буде серйозним рішенням і, очевидно, крайнім заходом. До цього ми перепробуємо всі інші можливості», — сказала міністр.
Фезер уточнила, що такі заходи доведеться впровадити, якщо компанія продовжить ігнорувати закони Німеччини. Зокрема, йдеться про поширення на майданчику Telegram екстремістських заяв та закликів до бойкотування вакцинації та карантину.
«Сьогодні Telegram розміщується в Дубаї, а завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам буде потрібно багато сил, щоб забезпечити дотримання закону», — додала Фезер.
- Зазначимо, у Німеччині з 1 січня 2018 року діє закон про заходи щодо соціальних мереж, який зобовʼязує їх видаляти незаконний контент: від образ представників влади до прямих закликів до насильства та ворожнечі. Штраф може сягати 50 млн євро.
- Улітку 2021 року Мін’юст Німеччини висунув власникам Telegram претензії через відсутність чіткої процедури подання скарг на підозрілий контент на майданчику. В офісі компанії в Дубаї не відреагували на запит та не вдається налагодити контакт із адміністрацією сервісу.
- The Financial Times і група експертів Cyberint провели розслідування, завдяки якому з’ясувалося, що кіберзлочинці останнім часом удвічі частіше використовують Telegram, щоб проводити там незаконні операції, які здебільшого раніше робили тільки у даркнеті.
- У грудні 2020 року Telegram разом із російською соцмережею «ВКонтакте» потрапили у «піратський список» Європейської комісії. Ресурси визнані такими, що сприяють поширенню піратського контенту.