Арешт екссудді Миколи Чауса продовжили до лютого

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу до 3 лютого.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт колишньому судді Дніпровського райсуду Києва [Миколі Чаусу] до 3 лютого», — розповіла речниця САП Ольга Постолюк УНН.