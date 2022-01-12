Арешт екссудді Миколи Чауса продовжили до лютого
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишньому судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу до 3 лютого.
Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
«Вищий антикорупційний суд продовжив домашній арешт колишньому судді Дніпровського райсуду Києва [Миколі Чаусу] до 3 лютого», — розповіла речниця САП Ольга Постолюк УНН.
- У серпні 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса на отриманні хабаря у $150 тисяч за умовний термін для 74-річної жінки, яка торгувала наркотиками. Ці кошти виявили у двох скляних банках, які суддя закопав у дворі свого дому.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримали в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але йому відмовили. Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 30 липня 2021 року Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт до 24 січня 2022 року.
- Наприкінці грудня 2021 року Чаус оскаржив своє відрахування зі штату суддів в Окружному адміністративному суді Києва.