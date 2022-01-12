YouTube назвали головним каналом розповсюдження фейків
- Автор:
- Софія Телішевська
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Future Publishing / Contributor
У відкритому листі коаліції організацій, які перевіряють факти, ідеться, що YouTube за останній рік став основним каналом розповсюдження фейкових новин. Однак платформа надто мало робить для боротьби з брехливою інформацією.
Про це пише The Guardian.
У листі до виконавчої директорки YouTube Сьюзан Войжитскі експерти написали, що платформа дозволяє несумлінним гравцям використовувати себе, щоб маніпулювати та експлуатувати інших, а також для самоорганізації та збору коштів.
За словами експертів, на платформі люди поширюють дуже багато дезінформації про американські вибори, коронавірус та вакцинацію.
У листі викладені чотири вимоги до YouTube:
- фінансувати незалежні кампанії проти дезінформації;
- всередині відеороликів, які поширюють фейки, давати посилання зі спростуваннями;
- змінити алгоритми показу сумнівних відео;
- робити більше для боротьби з брехнею у неангломовних роликах.
На ці вимоги представниця YouTube Лєна Ернандес заявила, що компанія вклала багато грошей у цю боротьбу.
«Ми досягли серйозного прогресу: споживання інформації, що межує з фейковою, значно нижче за 1% всіх переглядів на YouTube, і лише близько 0,21% всіх переглядів припадає на неприпустимий контент, який ми пізніше видаляємо», — відповіла Ернандес.
- У 2021 році українці найбільше дивились на YouTube інтервʼю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. Лідер за кількістю переглядів в Україні — розслідування російського опозиціонера Олексія Навального про палац для Путіна.