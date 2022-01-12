«Людський фактор». Чемпіон світу з тенісу Новак Джокович зізнався, що надав неправдиві дані при вʼїзді до Австралії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Novak Djokovic / Twitter
Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович визнав, що в документах, які він надав при вʼїзді в Австралію, були помилкові дані. Спортсмен запевняє, що помилка виникла через «людський фактор».
Про це тенісист написав у своєму Instagram.
Заповнюючи вʼїзну декларацію, спортсмен зазначив, що за 14 днів до прибуття в Австралію (6 січня) він не був в інших країнах. Але виявилося, що в цей період він літав із Белграду до Іспанії.
«Щодо моєї декларації про подорожі, мої представники подали її від мого імені, про що я повідомив співробітникам імміграційної служби після прибуття. І мій агент щиро вибачається за адміністративну помилку, повʼязану з позначкою неправильного поля про мою попередню подорож до приїзду в Австралію. Це був людський фактор і точно не навмисна помилка», — зазначив Джокович.
Він пояснив, що «ми живемо у скрутні часи в умовах глобальної пандемії, та іноді можуть виникати такі помилки».
За словами тенісиста, надалі він не даватиме жодних коментарів з поваги до австралійського уряду.
«Грати на Відкритому чемпіонаті Австралії — це завжди честь та привілей... І я просто хочу мати можливість змагатися з найкращими гравцями світу», — заявив спортсмен.
У грудні 2021 року Джоковича усьоме визнали чемпіоном світу ITF — це рекордна кількість нагород для одного спортсмена.
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