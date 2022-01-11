Північна Корея заявила, що провела успішні випробування гіперзвукової ракети

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KCNA

Північна Корея уранці 12 січня за місцевим часом провела випробування гіперзвукової ракети у присутності лідера країни Кім Чен Ина, боєголовка вразила ціль на відстані однієї тисячі кілометрів.

Про це повідомило найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, а потім — Центральне інформаційне агентство півночі (KCNA).

На запуску КНДР хотіла підтвердити технічні характеристики нової системи озброєння. Гіперзвукову ракету запустили у бік до Східного моря, вона пролетіла понад 700 кілометрів на максимальній висоті 60 км і розвинула максимальну швидкість 10 Маха, що у 10 разів перевищує швидкість звуку. КНДР заявила, що снаряд потрапив до «встановленої мети у водах на відстані 1 000 км».

На заході був присутній лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Центральне інформаційне агентство КНДР опублікувало відповідні фото.

Це другий запуск ракети з початку цього тижня, попередній відбувся 11 січня. Південнокорейські військові заявили про запуск «невідомого снаряду», а японська берегова охорона повідомила, що це була балістична ракета.