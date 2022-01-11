Суд Саудівської Аравії вперше дозволив публічно назвати імʼя чоловіка, якого засудили за сексуальні домагання
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Majid Korang beheshti / Unsplash
Суд у Саудівській Аравії вперше ухвалив назвати імʼя чоловіка, якого засудили за сексуальні домагання, і таким чином публічно зганьбити його. Про це повідомляє Saudi Gazette.
Чоловіка на імʼя Ясир аль-Араві Кримінальний суд міста Медіна визнав винним у переслідуванні жінки з використанням непристойних висловлювань. Його засудили до восьми місяців увʼязнення, оштрафували на $1 330 і дозволили публічно називати його імʼя.
У 2021 році Саудівська Аравія внесла поправки до закону про боротьбу з домаганнями й дозволила публікувати імена злочинців та вироки у місцевих газетах коштом засудженого.
Закон, який набув чинності у 2018 році, вже передбачав покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років та штраф у розмірі до $27 тисяч для тих, кого визнали винними у сексуальних домаганнях. Повторним порушникам загрожує увʼязнення терміном до пʼяти років і штраф до $80 тисяч.
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