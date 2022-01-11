У Греції гомосексуальним людям дозволили бути донорами крові
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia
Влада Греції дозволила гомосексуальним людям та бісексуальним чоловікам ставати донорами крові.
Відповідний указ затвердили міністр охорони здоров’я Танос Плевріс і його заступниця Міна Гага, пише місцеве видання Kathimerini.
Тепер оновлена форма, яку заповнюють потенційні донори, не містить пунктів про одностатеві сексуальні стосунки.
Колишня форма для донорів крові включала положення про те, що чоловік не може бути донором, якщо від 1977 року він хоча б раз мав статевий зв’язок з іншим чоловіком.
- 15 квітня 2021 року Міністерство охорони здоровʼя України також прибрало гомосексуальність з критеріїв, які не дозволяють бути донором крові.
- В Україні буде створено Національний реєстр донорів крові та її компонентів. Реєстр донорів крові становитиме частину електронної системи охорони здоров’я, в нього вноситимуть інформацію про медичний огляд донора, допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації, а також можливі ускладнення, пов’язані з донорством.