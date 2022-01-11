Французький телеканал опублікував карту з «російським» Кримом. Посольству України редакція пояснила це «технічною помилкою»

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Французький телеканал France Télévisions у своєму сюжеті про ситуацію на Донбасі зобразив на карті окупований півострів Крим як частину Росії.

Відеосюжет «Україна: в армійських окопах на кордоні з Росією» виклали на сайті телеканалу ввечері 10 січня.

Журналіст розповідає про ситуацію у прифронтовій Авдіївці, показує життя українських військових та мирних мешканців, які залишилися в місті.

Ілюструючи свою розповідь адміністративною картою світу, на якій вказані лише Росія та Україна, телеканал спочатку показує всю територію України одним кольором, а потім позначає Крим тим самим кольором, що і Росію.

Водночас територія Донбасу, захоплена бойовиками «ДНР» та «ЛНР», взагалі отримує власний колір.

Згодом інцидент прокоментували у посольстві України у Франції.

«Від імені посольства спілкувалися із редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та вказівка ​​невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму», — повідомила неназвана працівниця посольства, цитують «Крим.Реалії».

За її словами, контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований та коректний, а такі прикрі ситуації «трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа».