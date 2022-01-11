У ВООЗ вважають, що знайдений на Кіпрі штам «дельтакрон» — це просто забруднений зразок

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Plastifikator x «Бабель»

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликають не використовувати назву нового штаму «дельтакрон». Там вважають, що знайдений на Кіпрі нібито новий штам — це просто забруднений зразок.

Про це у своєму Twitter написала голова експертної групи з протидії COVID-19 при Всесвітній організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Марія ван Керкхове.

«Дещо пізно, але: будь ласка, давайте не вживати назви на кшталт «дельтакрон», «флюрона» або «флюрон». Ці слова означають комбінацію вірусів / варіантів, а це не так. «Дельтакрон», ймовірно, є наслідком забрудненням [зразка] під час секвенування», — підкреслила вона.

Такої ж думки дотримуються і низка інших закордонних експертів. Однак кіпрський дослідник Леонідос Кострикіс запевняє, що це не забруднений зразок. Він зазначає, що зараження «Дельтакроном» у госпіталізованих з коронавірусом вище, аніж серед негоспіталізованих пацієнтів. Окрім цього, зразки штаму були опрацьовані в різних країнах. Зокрема, його дослідження підтвердили в Ізраїлі.