Навесні МОЗ дозволить вакцинувати проти коронавірусу дітей від 5 років

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Міністерство охорони здоровʼя України готується навесні дозволити вакцинацію дітей віком від 5 років.

Про це в інтервʼю BBC Україна розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від ковіду попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань», — зазначив санлікар.

Він зазначив, що європейський регулятор ще не видавав рекомендацій щодо щеплення дітей від 5 років, але МОЗ планує уже в квітні розглянути це питання.

Зараз в Україні дозволена вакцинація дітей від 12 років і уже 140 тисяч підлітків у віці від 12 до 18 років пройшли щеплення препаратом Pfizer.

За словами Кузіна, частота несприятливих випадків після імунізації дітей не більша, ніж серед дорослих, тобто нічого незвичного не зареєстровано.

«Якщо дитина має супутні захворювання — онко, астма, серцево-судинні, то я б радив провести щеплення. Бо перебіг ковіду у такої дитини може бут важким. Якщо дитина здорова, то рішення буде залежати від того, наскільки часто ця дитина відвідує організовані колективи», — резюмував лікар.