CNN: США затвердили військову допомогу Україні на $200 мільйонів

Новини

Matt McClain / The Washington Post via Getty Images

Наприкінці грудня 2021 року Адміністрація президента США Джо Байдена затвердила додаткову оборонну підтримку для України в розмірі $200 мільйонів. Рішення ухвалили на тлі нарощування військ Росії вздовж українських кордонів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на чотири джерела.

Новий пакет дозволить передати Україні більшість того ж обладнання, що й минулого року, включно зі стрілецькою зброєю, засобами звʼязку, боєприпасами, медичним обладнанням, запчастинами та іншою продукцією.

Одне із джерел зазначило, що пакет «не змінить правил гри». Він не містить озброєння, здатне стати серйозною перешкодою для вторгнення військ РФ, але значно посилить українську оборону.