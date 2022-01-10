Автори серіалу «Емілі в Парижі» анонсували ще два сезони

Новини

Stefanie Keenan / Contributor / Getty Images

Автори серіалу «Емілі в Парижі», що виходить на платформі Netflix, анонсували третій і четвертий сезони.

Про це повідомили в офіційному акаунті серіалу в Instagram у понеділок, 10 січня.

Перший сезон серіалу «Емілі в Парижі» вийшов у 2019 році. Комедійно-драматичний серіал Netflix створив сценарист серіалу «Секс і місто» Даррен Стар. Стрічка одразу стала однією з найпопулярніших на Netflix та зазнала багато критики за стереотипне зображення французів.

Другий сезон вийшов 22 грудня 2021 року, однак і він зазнав критики через стереотипи — цього разу щодо українок. У серіалі показали героїню Петру із Києва, яка за сюжетом приїхала до Парижу, де на курсах французької познайомилася з головною героїнею Емілі. Дівчата вирушили разом на прогулянку, щоб повправлятися у французькій. За сюжетом Петра сказала: «Люблю все безкоштовне», а потім винесла речі з магазину, не заплативши за них. Емілі присоромила українку за цей вчинок та сказала повернути одяг у магазин. Натомість Петра відповіла українською: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».

На таке зображення українок відреагував міністр культури Олександр Ткаченко і звернувся до Netflix. Його обурило, що таким чином серіал формує викривлений образ українок, які «крадуть, хочуть отримати все задарма та бояться депортації». У Netflix йому «дипломатично відповіли»: подякували за зворотний зв’язок, заявили, що почули про стурбованість українських глядачів зображенням українки, і домовились, що у 2022 році будуть контактувати, аби упередити подібні випадки.