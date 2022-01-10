У Нью-Йорку у багатоквартирному будинку сталась «найбільша за останні 30 років» пожежа — загинули 19 людей

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У США, у житловому будинку міста Нью-Йорк внаслідок пожежі, яка сталась увечері 9 січня, загинули щонайменше 19 людей, зокрема девʼятеро дітей.

Про це повідомляє мер міста Ерік Адамс, якого цитує BBC.

Ще 32 людини шпиталізували, деякі з них перебувають у критичному стані. Комісар пожежної охорони Даніель Нігро сказав, що жертви були на кожному поверсі 19-поверхового будинку, а дим був «безпрецедентним». Комісар додав, що кількість загиблих була найбільшою в Нью-Йорку за 30 років.

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Гокул анонсувала створення компенсаційного фонду для постраждалих: будуть гроші на пошук нового житла, на похорон і на все, що потрібно.

Пожежа спалахнула у районі Бронкс в одній із квартир багатоквартирного будинку в неділю, 9 січня. Імовірна причина спалаху вогню — несправний електронагрівач. Вогонь через відкриті двері поширився на два поверхи, а дим був повсюди, на всіх 19 поверхах. Гасили вогонь понад 200 пожежників.

BBC пише, що у районі Бронкс проживає велика кількість іммігрантів-мусульман, і вважається, що багато постраждалих від пожежі прибули до США з Гамбії. Мер Ерік Адамс закликав усіх, хто постраждав від пожежі, звернутися по допомогу до влади — незалежно від імміграційного статусу. Він запевнив мешканців, що їхні дані не передадуть імміграційним службам.