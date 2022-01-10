Морози до -19 °С. Синоптики спрогнозували різке похолодання в Україні
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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УНІАН
В Україні напередодні Старого нового року (у ніч із 13 на 14 січня) вдарять морози до -19 °С.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Різке похолодання очікується вже у ніч проти середи, 12 січня, — у північних, західних, центральних та Харківській областях температура знизиться до -10...-16 °С, на півдні — -5...-9 °С.
На заході вдень буде трохи тепліше — -6...-9 °С, а в інших регіонах значний мороз утримається і вдень — -12...-14 °С. Істотних опадів синоптики не прогнозують.
У Києві вночі та вдень стовпчики термометрів показуватимуть -12...-14 °С.
У ніч проти 13 січня мороз посилиться до -14 °С у західних областях, у північних областях — до -19 °С, а також дістанеться сходу — -12...-16 °С. Південь так само не встоїть перед похолоданням — до -14 °С. У Києві вночі очікується -15...-17 °С.
Проте вже вдень стовпчики термометрів поповзуть угору — на заході буде до -4 °С (у Закарпатті — до -6 °С), у центрі та на сході — -5...-9 °С, на півдні -3...-5 °С.
У Києві вдень 13 січня також потеплішає — до -4...-6 °С.
У п’ятницю, 14 січня, найхолодніше вночі буде на сході — до -10 °С, на решті території температура буде не нижчою за -3...-7 °С. Удень в більшості областей навіть очікується плюсова погода. Подекуди сніжитиме.
У Києві вночі буде -4...-6 °С, удень температура коливатиметься від -1 до +1 °С, можливий сніг.
- У неділю, 9 січня, в Україну прийшла негода, в низці областей пішов сніг, майже на всій території декілька днів ожеледиця.
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