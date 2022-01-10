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Українці уже витратили мільярд гривень, отриманих за вакцинацію. Найбільше купували книги та квитки в кіно

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Pixabay

З початку запуску програми «єПідтримка», 19 грудня 2021 року, понад 6,7 млн українців подали заявки в «Дії» на отримання 1000 гривень за вакцинацію.

Про це повідомляє Урядовий портал.

За три тижні дії програми громадяни отримали майже 6,4 мільярда гривень, з яких мільярд уже витратили.

За видами витрат найпопулярнішими стали:

З другої половини січня 2022 року програму розширять — українці старші 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання ліків. Гроші потрібно витратити упродовж чотирьох місяців з моменту отримання.

Сама програма триватиме рік — до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).