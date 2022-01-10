PayPal розглядає можливість створення власної криптовалюти у форматі стейблкоїна

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Stanislaw Zarychta / Unsplash

Платіжна система PayPal вивчає можливість запуску власної криптовалюти.

Про це пише Engadget.

Про розробку стало відомо завдяки інформації з iOS-додатка PayPal. «Ми вивчаємо стейблкоїн, і ми, звичайно ж, тісно співпрацюватимемо з відповідними регулюючими органами», — заявив Хосе Фернандес да Понте, старший віцепрезидент з криптовалют і цифрових валют PayPal.

Докази досліджень компанії щодо створення стейблкоїна були вперше виявлені у програмі PayPal розробником Стівом Мозером. Прихований код та зображення вказують на те, що компанія працює над PayPal Coin. Код зазначає, що така монета буде забезпечена доларом США.

Водночас представник PayPal пояснив, що зображення та код усередині програми зʼявилися внаслідок недавнього внутрішнього хакатону. Це заходи, на яких інженери обʼєднуються, щоб швидко досліджувати та створювати нові продукти, які, втім, можливо, ніколи й не будуть запущені.

Видання підкреслює, що останні місяці PayPal активно працює з криптовалютою, запустивши нові функції для купівлі та зберігання цифрових монет, а також можливість оплачувати покупки такими грошима.