В Україні за добу майже 2 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували понад 20 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні минулої доби (9 січня) виявили 1 969 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Києві (398), Харківській області (192) і Львівській області (130). Серед загальної кількості хворих 94 дитини і 41 медик. Госпіталізували за добу 1 064 людей, а померли — 86. Одужали 3 517 українців.
Вакцинували за добу 20 376 людей. Першу дозу отримали 5 850 осіб, а другу — 12 350.
«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них першу дозу отримали 14 813 184 людини, отримали дві дози — 13 980 473 людини, додаткову дозу — 6 224 людини, бустерну дозу — 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення», — повідомляє відомство.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.