Увесь Ліван залишився без світла. Подачу електрики припинили через протестувальників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У суботу, 8 січня, у всьому Лівані відключили електрику, включно з аеропортом Бейруту.
Про це пише Deutsche Welle.
Держкомпанія Electricite du Liban повідомила, що їй довелося повністю припинити подачу електрики після того, як на розподільну станцію в Арамуні спробували проникнути протестувальники.
Місцевий телеканал Al Jadeed повідомляв, що на станцію намагалися увірватися мешканці Арамуну. Вони протестували через регулярні відключення електрики.
Повне відключення світла в Лівані вже траплялося. Це повʼязано із труднощами з імпортом нафти, яка потрібна для електропостачання. У країні гостра економічна криза, через що відчувається брак палива. Уряд і держкомпанії не в змозі забезпечити електростанції паливом для безперебійної роботи.
- Економічні проблеми в Лівані викликані пандемією і вибухом у порту Бейруту, що стався 4 серпня 2020 року. Через вибух країна зазнала колосальних збитків і стикнулася з політичною кризою. Ліван витратив понад рік, щоб сформувати новий уряд.
- У жовтні 2021 року в Лівані відключилося світло через брак палива для найбільших станцій «Аль-Захрані» і «Дейр-Аммар».