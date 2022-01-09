По всій Україні очікується ожеледиця і мокрий сніг. Рятувальники попереджають про небезпеку на дорогах

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Майже на всій території України сьогодні, 9 січня, очікується ожеледиця і мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, ожеледиця спостерігатиметься в західних, північних, центральних ы східних областях. Значний мокрий сніг пройде в Карпатах, у Рівненській, Житомирській та Київській областях. Покрив снігу — від 4 до 10 см.

На півдні України прогнозують мокрий сніг із дощем.

Рятувальники попереджають, що на дорогах може бути небезпечно. Також можливе порушення руху транспорту.