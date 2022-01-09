Через два тижні після запуску телескоп «Джеймс Вебб» повністю розгорнувся

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Телескоп «Джеймс Вебб» успішно розгорнув основне дзеркало із 18 шестикутних оптичних сегментів і перейшов у повністю робочий стан.

Про це повідомляє NASA.

Тепер телескопу залишилося долетіти до точки Лагранжа L2, звідки розпочнеться його наукова робота. У NASA зазначили, що кінець розгортання «Вебба» — історичний момент.

Керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен заявив, що поголиться на честь події. Він відрощував бороду з моменту запуску телескопа, обіцяючи не голитися, доки дзеркало не розгорнеться.