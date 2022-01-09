Через два тижні після запуску телескоп «Джеймс Вебб» повністю розгорнувся
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Телескоп «Джеймс Вебб» успішно розгорнув основне дзеркало із 18 шестикутних оптичних сегментів і перейшов у повністю робочий стан.
Про це повідомляє NASA.
Тепер телескопу залишилося долетіти до точки Лагранжа L2, звідки розпочнеться його наукова робота. У NASA зазначили, що кінець розгортання «Вебба» — історичний момент.
Керівник наукового директорату NASA Томас Цурбухен заявив, що поголиться на честь події. Він відрощував бороду з моменту запуску телескопа, обіцяючи не голитися, доки дзеркало не розгорнеться.
- 25 грудня 2021 NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- 29 грудня в NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.