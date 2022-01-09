В Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 27 тисяч людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу (8 січня) виявили 2 810 нових хворих на COVID-19, з яких 163 дитини і 33 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Госпіталізували за добу 840 людей. Померли 75 пацієнтів, а одужали — 2 818.
Вакцинували 26 950 людей. Першу дозу отримали 7 018 людей, а другу — 17 425. Бустерну дозу вкололи 2 193 українцям.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.